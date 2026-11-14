Ataque armado en Buga dejó sin vida a menor de 15 años

La violencia volvió a sacudir a Buga durante este viernes. Un adolescente de 15 años perdió la vida en un ataque armado registrado en el sector de la glorieta de Lechugas, donde otros dos jóvenes resultaron heridos.

La víctima fue identificada como Michael Samuel Aguado, hijo de Rusbell Aguado, conocido como ‘Lulo’, quien es reconocido en el ámbito deportivo de la ciudad por su labor como árbitro de microfútbol.

Según la información preliminar, el menor se movilizaba en una motocicleta cuando recibió varios impactos de arma de fuego. Los otros dos afectados fueron trasladados a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de uno de ellos.

Este sería el segundo ataque armado registrado durante el viernes y el tercero en menos de 24 horas en Buga, sumándolo al ataque en Uninorte, donde una pareja fue herida con arma de fuego, una situación que mantiene en alerta a la comunidad.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer la identidad de los responsables. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el estado de salud de la tercera víctima.