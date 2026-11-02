Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

¿Se atrevería a pedirle a ChatGPT que le saque los trapitos al sol?

Una nueva forma de divertirse con la inteligencia artificial está causando risas: pedirle que analice nuestra personalidad, nuestras costumbres y hasta nuestras contradicciones, pero sin filtros y con mucho humor.

¿Alguna vez se ha preguntado qué diría de usted la inteligencia artificial si pudiera hablarle sin pelos en la lengua?

El ejercicio consiste en pedirle a ChatGPT que, basándose en lo que conoce de nuestras conversaciones, haga un roast, una especie de crítica humorística en la que exagera nuestros defectos, manías y comportamientos cotidianos.

Y aquí viene lo divertido: la herramienta puede sacar a relucir desde nuestra indecisión para escoger un restaurante hasta la obsesión por organizarlo todo, las preguntas más insólitas y esas contradicciones que muchas veces ni nosotros mismos reconocemos.

El resultado puede ser tan sorprendente como divertido, especialmente cuando se le pide que utilice expresiones colombianas, sarcasmo y un lenguaje sin tantos formalismos.

Más allá de las carcajadas, el ejercicio también permite descubrir cómo nuestras conversaciones con la inteligencia artificial pueden reflejar aspectos de nuestra personalidad y nuestros hábitos. Eso sí, sus respuestas son interpretaciones humorísticas, no diagnósticos psicológicos.

¿Se anima a intentarlo?

Solo tiene que escribirle a ChatGPT:

«Basándote en todo lo que sabes de mí, hazme un roast. No tengas piedad. Quiero que me analices con humor, sarcasmo y expresiones bien colombianas».

Eso sí, prepárese, porque podría terminar riéndose de usted mismo más de lo que imagina.

Y usted, ¿aguantaría que la inteligencia artificial le dijera unas cuantas verdades entre risas?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.