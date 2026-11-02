¿Se atrevería a pedirle a ChatGPT que le saque los trapitos al sol?

Una nueva forma de divertirse con la inteligencia artificial está causando risas: pedirle que analice nuestra personalidad, nuestras costumbres y hasta nuestras contradicciones, pero sin filtros y con mucho humor.
¿Alguna vez se ha preguntado qué diría de usted la inteligencia artificial si pudiera hablarle sin pelos en la lengua?
El ejercicio consiste en pedirle a ChatGPT que, basándose en lo que conoce de nuestras conversaciones, haga un roast, una especie de crítica humorística en la que exagera nuestros defectos, manías y comportamientos cotidianos.
Y aquí viene lo divertido: la herramienta puede sacar a relucir desde nuestra indecisión para escoger un restaurante hasta la obsesión por organizarlo todo, las preguntas más insólitas y esas contradicciones que muchas veces ni nosotros mismos reconocemos.
El resultado puede ser tan sorprendente como divertido, especialmente cuando se le pide que utilice expresiones colombianas, sarcasmo y un lenguaje sin tantos formalismos.
Más allá de las carcajadas, el ejercicio también permite descubrir cómo nuestras conversaciones con la inteligencia artificial pueden reflejar aspectos de nuestra personalidad y nuestros hábitos. Eso sí, sus respuestas son interpretaciones humorísticas, no diagnósticos psicológicos.
¿Se anima a intentarlo?
Solo tiene que escribirle a ChatGPT:
«Basándote en todo lo que sabes de mí, hazme un roast. No tengas piedad. Quiero que me analices con humor, sarcasmo y expresiones bien colombianas».
Eso sí, prepárese, porque podría terminar riéndose de usted mismo más de lo que imagina.
Y usted, ¿aguantaría que la inteligencia artificial le dijera unas cuantas verdades entre risas?
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