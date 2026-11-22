La víctima fue identificada como Luis Olmedo Osorio Ramírez, de 54 años, oriundo de Buga, Valle del Cauca, quien se movilizaba en uno de los vehículos de carga involucrados en la colisión.
De acuerdo con las primeras versiones, el siniestro se habría producido cuando una de las tractomulas invadió el carril contrario durante una maniobra de adelantamiento, chocando contra el otro vehículo de carga pesada.
Al lugar acudieron unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, organismos de socorro y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciénaga para atender la emergencia.
Las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes y adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del accidente.
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