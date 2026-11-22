¿Tu tipo de sangre influye en el riesgo de sufrir un infarto?

¿Sabías que tu grupo sanguíneo podría estar relacionado con tu salud cardiovascular? Una investigación realizada en Irán encontró diferencias en la mortalidad por enfermedades del corazón entre personas con distintos tipos de sangre.

El estudio, publicado en 2015 en la revista científica BMC Medicine y liderado por el investigador Arash Etemadi, analizó a 50.045 personas de entre 40 y 70 años, quienes fueron seguidas durante un promedio de 6,9 años.

Los resultados mostraron que las personas con grupos sanguíneos distintos al O —A, B y AB— presentaron un 15 % más de riesgo relativo de morir por enfermedades cardiovasculares, en comparación con quienes tenían sangre tipo O. También se encontró una asociación con una mayor mortalidad por distintas causas.

Los investigadores observaron, además, que las personas con grupo sanguíneo A presentaban niveles más elevados de colesterol total y LDL, conocido como colesterol malo. Sin embargo, señalaron que se necesitan más estudios para comprender los mecanismos detrás de estas asociaciones.

Es importante aclarar que tener sangre A, B o AB no significa que una persona vaya a sufrir un infarto. El grupo sanguíneo es apenas uno de los factores estudiados y no reemplaza la valoración de otros riesgos, como la hipertensión, el colesterol elevado, el tabaquismo, la diabetes, la alimentación y la actividad física.

Por eso, mantener hábitos saludables y realizar controles médicos periódicos sigue siendo fundamental para cuidar el corazón.