Ana María Ramírez, la colombiana que murió en accidente aéreo en Florida

Una bogotana de 23 años figura entre las nueve víctimas del accidente de un avión privado Learjet 60 que se estrelló el pasado domingo 1 de noviembre en Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Se trata de Ana María Ramírez Cetina, quien residía en Colorado y trabajaba como niñera de una familia que también murió en el siniestro.

Según la información divulgada por el periodista Steven Liévano, la joven viajaba con Adam Robinson, empresario y cofundador de varias compañías; su esposa, Helen Sharp, y sus hijos Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos. Todos fallecieron tras la caída de la aeronave.

Un amigo de Ana María contó que, un día antes del viaje, había comprado regalos para su madre. El relato se conoció mientras familiares y allegados avanzaban en la identificación de las víctimas.

El Learjet, que cubría la ruta entre Austin, Texas, y las Bahamas, cayó cerca de Military Trail y 10th Avenue North, en el condado de Palm Beach. Aunque impactó junto a una vía y una zona residencial, no se reportaron víctimas en tierra.

Investigan las causas del accidente

Las comunicaciones con el control aéreo indican que la tripulación reportó hielo, lluvia y turbulencia antes de declarar una emergencia. Poco después, el avión inició un descenso pronunciado y terminó impactando contra el terreno.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan lo ocurrido y analizan las condiciones meteorológicas, el mantenimiento de la aeronave y las comunicaciones de los pilotos. Las conclusiones podrían tardar varios meses.