Cartago elegirá nuevo alcalde en elecciones atípicas

Los habitantes de Cartago volverán a las urnas el próximo 20 de septiembre de 2026 para elegir a un nuevo alcalde, luego de que la Gobernación del Valle del Cauca expidiera el decreto que convoca oficialmente a elecciones atípicas en el municipio.

La decisión se da después de que el Consejo de Estado confirmara la nulidad de la elección de Juan David Piedrahíta López, quien había sido elegido para el periodo 2024-2027.

De acuerdo con el Decreto No. 1.03.01-0991, firmado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, la inscripción de candidatos se realizará entre el 24 de julio y el 7 de agosto, mientras que la jornada electoral tendrá lugar el domingo 20 de septiembre.

Hasta que los ciudadanos elijan al nuevo mandatario, la administración municipal continuará bajo la dirección de la alcaldesa encargada, Mónica Johana Guapacha Fajardo.

Con esta convocatoria se pone en marcha el proceso para que los cartagüeños escojan en las urnas a quien gobernará el municipio durante el tiempo restante del actual periodo constitucional.