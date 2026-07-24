Abelardo De La Espriella ya tiene nuevo director para la UNP

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció el nombramiento de Didier Blanco como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de garantizar la seguridad de personas en situación de riesgo en el país.

Blanco, oriundo de Ibagué, fue candidato a la Cámara de Representantes por Tolima en las elecciones de 2026 con el respaldo de la coalición que apoyó al hoy presidente electo. Es psicólogo, abogado especializado en derecho penal, empresario e investigador, y el equipo de De La Espriella lo destacó como uno de los poligrafistas más reconocidos de Colombia.

Según el comunicado oficial, su principal reto será recuperar la credibilidad de la UNP, fortalecer los protocolos de protección y combatir prácticas de corrupción y clientelismo que, según el nuevo Gobierno, han afectado el funcionamiento de la entidad.

Tras conocerse su designación, Blanco aseguró: “Firmaré un mandato y no me voy a detener a preguntar si una vida vale más que otra. Mi única prioridad será proteger vidas, del político y del líder social con igual importancia y urgencia”.

El nuevo director también anunció que buscará restablecer el protocolo completo de evaluación de riesgo para quienes soliciten medidas de protección, retomando los cinco pasos que, según el Gobierno entrante, fueron reducidos durante la administración saliente.

Aunque no registra experiencia directa en la coordinación de esquemas de seguridad, actualmente se desempeña como gerente de la empresa Detektar S.A., dedicada a servicios de poligrafía y psicología empresarial. Además, ha ocupado cargos como asesor de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Tolima y gerente de la Gestora Urbana de Ibagué.