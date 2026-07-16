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El niño que un día estuvo en brazos de Messi ahora buscará arrebatarle el Mundial

Lo que hace casi dos décadas fue una simple fotografía para una campaña benéfica, hoy se convirtió en una de las historias más llamativas del Mundial 2026. Lionel Messi y Lamine Yamal, quienes protagonizaron una imagen cuando el español era apenas un bebé, se enfrentarán este domingo en la final entre Argentina y España.

La escena ocurrió en diciembre de 2007 en el Camp Nou. Messi, con apenas 20 años, participó en una sesión fotográfica organizada por UNICEF, el Diario Sport y la Fundación FC Barcelona. Gracias a un sorteo, los padres de Lamine Yamal fueron elegidos para participar y el pequeño, de solo cinco meses, terminó compartiendo una sesión con la entonces joven promesa argentina.

Las fotografías, captadas por el fotógrafo Joan Monfort, muestran a Messi sosteniendo al bebé mientras ambos posan junto a una pequeña bañera azul. Durante años permanecieron prácticamente en el olvido, hasta que el padre de Lamine las publicó en redes sociales y se hicieron virales en todo el mundo.

El propio Yamal reveló que su familia decidió no difundir las imágenes cuando comenzó su carrera profesional para evitar comparaciones con quien considera el mejor futbolista de la historia.

Ahora, el destino vuelve a reunirlos en el escenario más importante del fútbol. Messi buscará conquistar un nuevo título mundial con Argentina, mientras Lamine Yamal intentará darle a España su segunda Copa del Mundo.

La gran final se disputará este domingo 19 de julio, a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en el MetLife Stadium, de East Rutherford, Estados Unidos, donde una fotografía que parecía una simple coincidencia terminará teniendo un nuevo capítulo en la historia del fútbol.

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