El niño que un día estuvo en brazos de Messi ahora buscará arrebatarle el Mundial

Lo que hace casi dos décadas fue una simple fotografía para una campaña benéfica, hoy se convirtió en una de las historias más llamativas del Mundial 2026. Lionel Messi y Lamine Yamal, quienes protagonizaron una imagen cuando el español era apenas un bebé, se enfrentarán este domingo en la final entre Argentina y España.