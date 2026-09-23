Alerta naranja en Chaparral tras más de 400 sismos

Chaparral, Tolima, permanece en alerta ante la intensa actividad sísmica registrada durante los últimos días. Según el balance de las autoridades, hasta la mañana de este miércoles 23 de septiembre se habían contabilizado más de 400 movimientos sísmicos en el municipio, varios de ellos con magnitudes superiores a 4,0.

La actividad comenzó durante la madrugada del domingo 20 de septiembre y desde entonces los habitantes han sentido una seguidilla de temblores que ha generado preocupación. Algunos residentes incluso han optado por pasar la noche fuera de sus viviendas ante el temor de nuevos movimientos.

Tras un comité extraordinario de Gestión del Riesgo, la Alcaldía de Chaparral declaró alerta naranja en todo el municipio como medida preventiva. La decisión busca fortalecer los protocolos de respuesta, actualizar el plan municipal de emergencias y establecer puntos de encuentro, rutas de evacuación y posibles albergues.

“Declaramos la alerta naranja en todo el municipio de Chaparral como una medida para ir evolucionando y consolidando las campañas de prevención”, explicó el alcalde Hélver González.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene el monitoreo de la actividad y ha señalado que varios de los eventos registrados son superficiales, con profundidades inferiores a los 30 kilómetros. La entidad también explicó que el Tolima está atravesado por diferentes fallas geológicas activas, capaces de generar este tipo de actividad.

Las autoridades recomendaron a las familias identificar lugares seguros, establecer un plan de evacuación y mantener preparado un kit básico de emergencia.

Además, pidieron consultar únicamente los canales oficiales y evitar compartir rumores o supuestas predicciones sobre futuros sismos, debido a que este tipo de mensajes puede aumentar la preocupación entre la comunidad.

Mientras continúan los movimientos, Chaparral permanece bajo monitoreo permanente por parte de los organismos de gestión del riesgo y el Servicio Geológico Colombiano.