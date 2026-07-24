Buga restringirá parrillero hombre en motos

La Alcaldía de Guadalajara de Buga anunció una medida temporal que restringe la circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en un sector del centro de la ciudad.

La restricción aplicará para todo tipo de motocicletas desde el 25 de julio hasta el 10 de agosto, en el área comprendida entre la calle 1 y la calle 11, y entre las carreras 8 y 19.

La medida estará vigente en los siguientes horarios:

8:30 a.m. a 11:30 a.m.

2:30 p.m. a 6:00 p.m.

De acuerdo con la información divulgada por la Administración Municipal, la restricción cobija la circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años, con el propósito de regular la movilidad durante el periodo de vigencia establecido.

Las autoridades hicieron un llamado a los motociclistas para acatar la medida y evitar sanciones durante los días en que estará en funcionamiento.