Captan la persecución que terminó con la caída de uno de los más buscados por homicidio en el Valle

En un operativo adelantado en el municipio de Palmira, la Policía Nacional capturó a Jonathan Murillo, alias "Guasca", señalado como presunto cabecilla del brazo sicarial del Grupo Delictivo Común Organizado (GDCO) “Los 300”, estructura vinculada a hechos de violencia y al control del microtráfico en el sur del Valle del Cauca.

El capturado era requerido por el delito de homicidio y, según las autoridades, estaría implicado en el asesinato de Alexander Barcos, ocurrido en septiembre de 2025. La víctima, quien era identificada como líder de un grupo delincuencial del sector 20 de Julio, en la comuna 1 de Palmira, fue atacada a disparos por hombres que se movilizaban en motocicletas cuando viajaba en un vehículo por la ciudad de Cali.

De acuerdo con las investigaciones de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), alias «Guasca» tendría una trayectoria criminal superior a ocho años y registra cuatro anotaciones judiciales por homicidio entre 2024 y 2025. Además, es investigado por su presunta participación en al menos siete acciones sicariales relacionadas con disputas por las rentas del microtráfico.

La comandante de la Policía Valle, general Sandra Liliana Rodríguez Castro, indicó que por su nivel de peligrosidad el capturado había sido incluido en el Cartel de los Más Buscados de Cali por el delito de homicidio. También confirmó que el señalado delincuente había estado en prisión y recuperó su libertad durante el año 2024.

La captura fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la SIJIN, personal de Inteligencia, el GOES y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Tras su judicialización, un juez le impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

Las autoridades destacaron que este resultado representa un golpe contra las estructuras criminales dedicadas al sicariato y al narcotráfico en el departamento, e hicieron un llamado a la ciudadanía para continuar suministrando información que permita desarticular estas organizaciones.