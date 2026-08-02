Diputado del Valle fue víctima de un atentado

De acuerdo con la información preliminar, el dirigente político se movilizaba por este corredor vial cuando fue atacado. Por ahora, las autoridades adelantan las primeras investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y determinar los móviles del atentado.
Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre el estado de salud del diputado, por lo que las autoridades mantienen el caso en desarrollo mientras avanza la verificación de la información.
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