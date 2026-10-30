Camilo Baena presenta su nuevo álbum grabado en vivo en Medellín

El artista llega con siete canciones grabadas en vivo en uno de los puentes emblemáticos de Medellín, en un proyecto que fusiona banda, ranchera y norteño con raíz colombiana.

Camilo Baena, conocido como el «Rey de la Banda,» presenta «De Puente En Medellín», un álbum que conecta los sonidos del regional mexicano con la identidad musical colombiana. Grabado en vivo sobre el puente de la 4 Sur, en Medellín, convierte este emblemático lugar de la ciudad en escenario de una apuesta musical y audiovisual.

El álbum integra cinco canciones inéditas y dos versiones, con la producción musical a cargo de Georgy Parra, de Salvaje Music, quien fue el encargado de la parte creativa musical. La propuesta combina banda, ranchera y norteño con instrumentos como guitarra, bajo sexto, trompetas, vihuela, percusión, acordeón, tuba y tololoche.

La grabación audiovisual se realizó sobre destacado puente, que fue cerrado durante más de ocho horas para el rodaje. La elección del lugar también le da sentido al nombre del álbum, que conecta el escenario de grabación con la idea del puente festivo y el vínculo musical entre Colombia y México.

El álbum se compone de canciones tales como: “No Hay Dos”, sencillo principal del proyecto, en el que Camilo Baena convierte el despecho en una invitación al amor propio y a reconocerse a sí mismo. El repertorio se completa con “La Invitación”, “Modo Incógnito”, “Después No Digas” y “Qué Voy a Hacer”, además de “En Silencio Te Amaré”, junto a Fernando «El Mambo» González, y la versión de “Volvió el Dolor”. En conjunto, las siete canciones exploran emociones y experiencias que van del romance y el despecho a la superación personal.

Es de resaltar que Camilo Baena inició su camino en la música a los 14 años y ha construido una trayectoria ligada al mariachi y los sonidos regionales. A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con artistas como Luis Alfonso, Calibre 50, Alzate, Jessi Uribe y Yeison Jiménez, y ha llevado su música a países como Estados Unidos, México, Ecuador, Perú y Dubái.

En línea con esta trayectoria, con “De Puente En Medellín”, el artista reafirma su apuesta por el regional colombiano, integrando la influencia de la música mexicana con una identidad propia en una propuesta que celebra sus raíces y se suma al ambiente de fiestas y parrandas de fin de año.

El álbum «De Puente En Medellín» ya está disponible en las plataformas digitales de audio y video.