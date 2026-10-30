Estos son los productos que podrían pasar del IVA del 5% al 19%

El bolsillo de los colombianos podría sentir los efectos de la nueva propuesta tributaria del Gobierno. La Ley de Rescate Económico, radicada ante el Congreso el jueves 29 de octubre, plantea ampliar el cobro del IVA y modificar los impuestos de diferentes productos y servicios.

Uno de los principales cambios sería eliminar la tarifa reducida del 5 % y algunos beneficios de exclusión del IVA, para que varios bienes pasen a pagar la tarifa general del 19 %. De aprobarse, buena parte de estas modificaciones comenzaría a regir en enero de 2028.

¿Qué productos tendrían cambios en el IVA?

Entre los bienes que aparecen en la propuesta están:

Alimentos: café, azúcar, aceite, pastas, avena, miel, frutas como banano y cítricos, además de verduras como tomate, cebolla, zanahoria y lechuga.

Productos tecnológicos: celulares, computadores y tabletas de determinadas categorías.

Vehículos: automóviles híbridos y eléctricos.

Compras internacionales: pedidos de bajo valor realizados en plataformas como Temu, Shein y Amazon, que pasarían a pagar IVA del 19 %.

Bebidas alcohólicas: licores, vinos y aperitivos también tendrían modificaciones tributarias.

La iniciativa contempla, además, nuevos gravámenes o ajustes en los impuestos al consumo de cerveza, cigarrillos, vapeadores y bebidas endulzadas, lo que podría reflejarse en sus precios.

¿Qué otros cambios propone?

El proyecto también incluye medidas para reducir el gasto público, modificar el impuesto de renta y fortalecer la financiación del sistema de salud. A su vez, plantea un mecanismo de devolución del IVA para beneficiar a millones de colombianos de menores ingresos.

Por ahora, se trata de una propuesta que deberá surtir su trámite en el Congreso y podría tener modificaciones antes de convertirse en ley. Por eso, los posibles aumentos todavía no son definitivos.