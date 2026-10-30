Estos son los productos que podrían pasar del IVA del 5% al 19%

Uno de los principales cambios sería eliminar la tarifa reducida del 5 % y algunos beneficios de exclusión del IVA, para que varios bienes pasen a pagar la tarifa general del 19 %. De aprobarse, buena parte de estas modificaciones comenzaría a regir en enero de 2028.
¿Qué productos tendrían cambios en el IVA?
Entre los bienes que aparecen en la propuesta están:
Alimentos: café, azúcar, aceite, pastas, avena, miel, frutas como banano y cítricos, además de verduras como tomate, cebolla, zanahoria y lechuga.
Productos tecnológicos: celulares, computadores y tabletas de determinadas categorías.
Vehículos: automóviles híbridos y eléctricos.
Compras internacionales: pedidos de bajo valor realizados en plataformas como Temu, Shein y Amazon, que pasarían a pagar IVA del 19 %.
Bebidas alcohólicas: licores, vinos y aperitivos también tendrían modificaciones tributarias.
La iniciativa contempla, además, nuevos gravámenes o ajustes en los impuestos al consumo de cerveza, cigarrillos, vapeadores y bebidas endulzadas, lo que podría reflejarse en sus precios.
¿Qué otros cambios propone?
El proyecto también incluye medidas para reducir el gasto público, modificar el impuesto de renta y fortalecer la financiación del sistema de salud. A su vez, plantea un mecanismo de devolución del IVA para beneficiar a millones de colombianos de menores ingresos.
Por ahora, se trata de una propuesta que deberá surtir su trámite en el Congreso y podría tener modificaciones antes de convertirse en ley. Por eso, los posibles aumentos todavía no son definitivos.
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