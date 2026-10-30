¿Será el agua de Caucasia? Ahora una joven espera trillizas idénticas

Un nuevo embarazo múltiple tiene llamando la atención al municipio de Caucasia, Antioquia. Se trata de Anyelit Marcela Navarro Vasco, una joven de 19 años que espera tres niñas en su primer embarazo, cuyo nacimiento está previsto para enero de 2027.

La futura madre se encuentra en la semana 25 de gestación. Según la información divulgada por medios locales, las pequeñas comparten una misma placenta, pero se desarrollan en bolsas amnióticas independientes. Además, serían trillizas idénticas, aunque esta condición no cuenta todavía con una confirmación genética independiente.

El caso se conoce pocos días después del nacimiento de cuatro bebés de otra pareja oriunda de Caucasia. Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago llegaron al mundo el pasado 21 de octubre en la Clínica del Prado, en Medellín, donde recibieron atención médica especializada.

La coincidencia de estos dos embarazos múltiples ha despertado curiosidad entre los habitantes del municipio y en redes sociales, por tratarse de dos familias diferentes que esperan o recibieron varios bebés en un corto periodo.

Tras el nacimiento de los cuatrillizos, la Gobernación de Antioquia anunció que, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), apoyaría a la familia con la construcción de una casa en Caucasia. Ahora, la expectativa gira en torno a la llegada de las tres pequeñas y al acompañamiento que recibirá Anyelit.