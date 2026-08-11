108 muertos y 105 edificios en riesgo de colapso en Cali

La cifra de personas fallecidas en Cali como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 ascendió a 108, de acuerdo con el más reciente reporte entregado por las autoridades locales.

El movimiento telúrico se registró hacia las 7:34 de la mañana, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y provocó graves afectaciones en diferentes sectores de la capital vallecaucana.

Las autoridades también informaron que 105 edificios permanecen en riesgo de colapso, mientras cerca de 300 personas estarían atrapadas bajo los escombros. Los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y rescate en los puntos críticos de la ciudad.

Más de 600 profesionales participan en el operativo de emergencia, apoyando las labores de rescate, atención de heridos y evaluación de las estructuras afectadas.

El dispositivo de emergencia continúa desplegado en distintos sectores de Cali, mientras las autoridades avanzan en la identificación de víctimas, el rescate de posibles sobrevivientes y la evaluación de los daños ocasionados por el sismo.