La Tricolor femenina se alista para sus últimos retos de 2026

La Selección Colombia Femenina tendrá una exigente prueba antes de cerrar el año. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia disputará dos partidos amistosos frente a Australia, como parte de su preparación para el Mundial de Brasil 2027.

Para esta doble fecha, el entrenador convocó a 23 futbolistas, entre ellas Linda Caicedo, Daniela Montoya, Jorelyn Carabalí y varias jugadoras de clubes colombianos.

La lista de convocadas está integrada por:

Arqueras: Katherine Tapia, Luisa Agudelo y Natalia Giraldo.

Defensoras: Daniela Arias, Daniela Caracas, Ilana Izquierdo, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas.

Volantes: Daniela Garavito, Daniela Montoya, Gabriela Rodríguez, Ingrid Guerra, Kelly Ibargüen, Mariana Muñoz, Mary José Álvarez y Melissa Moreno.

Delanteras: Gisela Robledo, Karla Torres, Linda Caicedo, Melanin Aponzá, Stefanía Perlaza, Valerin Loboa y Wendy Bonilla.

El primer encuentro será el sábado 28 de noviembre, a las 3:35 a. m. (hora colombiana), en el GIO Stadium de Canberra. El segundo compromiso se disputará el miércoles 2 de diciembre, a la misma hora, en el GMHBA Stadium de Geelong.

Con estos dos encuentros, la Tricolor cerrará su calendario de 2026 y continuará ajustando su preparación para la cita mundialista, prevista para junio y julio de 2027. Durante la primera semana de diciembre también conocerá a sus rivales en la fase de grupos..