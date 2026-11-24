Para esta doble fecha, el entrenador convocó a 23 futbolistas, entre ellas Linda Caicedo, Daniela Montoya, Jorelyn Carabalí y varias jugadoras de clubes colombianos.
La lista de convocadas está integrada por:
Arqueras: Katherine Tapia, Luisa Agudelo y Natalia Giraldo.
Defensoras: Daniela Arias, Daniela Caracas, Ilana Izquierdo, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas.
Volantes: Daniela Garavito, Daniela Montoya, Gabriela Rodríguez, Ingrid Guerra, Kelly Ibargüen, Mariana Muñoz, Mary José Álvarez y Melissa Moreno.
Delanteras: Gisela Robledo, Karla Torres, Linda Caicedo, Melanin Aponzá, Stefanía Perlaza, Valerin Loboa y Wendy Bonilla.
El primer encuentro será el sábado 28 de noviembre, a las 3:35 a. m. (hora colombiana), en el GIO Stadium de Canberra. El segundo compromiso se disputará el miércoles 2 de diciembre, a la misma hora, en el GMHBA Stadium de Geelong.
Con estos dos encuentros, la Tricolor cerrará su calendario de 2026 y continuará ajustando su preparación para la cita mundialista, prevista para junio y julio de 2027. Durante la primera semana de diciembre también conocerá a sus rivales en la fase de grupos..
Deja una respuesta