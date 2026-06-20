“Todos Somos el Valle”: Gobernadora invita a vivir una jornada electoral en paz

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado a los ciudadanos a proteger la democracia, acudir a las urnas y respetar los resultados que arroje la jornada electoral.

“Las diferencias se tramitan a través de las instituciones y los mecanismos democráticos, nunca mediante las amenazas o el miedo”, señaló la mandataria, quien aseguró que en el departamento estarán garantizadas las condiciones de seguridad y transparencia para el desarrollo de los comicios.

La Gobernación del Valle recordó que más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados en el territorio, con apoyo de corredores seguros, patrullajes por aire, tierra y mar, además de herramientas tecnológicas como el sistema RAPTOR para monitorear la situación en tiempo real.

La mandataria reiteró que se respetarán las manifestaciones pacíficas, pero advirtió que no se tolerarán hechos violentos que afecten el orden público. “Pedimos respeto por la comunidad y por nuestro departamento. Todos Somos el Valle y entre todos lo protegemos”, concluyó.