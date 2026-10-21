Alerta por posible atentado alteró la agenda presidencial en Arauca

Según informó La FM, el lunes 19 de octubre fue reportado un camión sospechoso en el sector de Flor Amarillo, entre Tame y Arauca, presuntamente abandonado por integrantes del ELN. Tropas de la Brigada 18 y expertos antiexplosivos se desplazaron para inspeccionar el vehículo.
Aunque se habría considerado una evacuación aérea, el mandatario y los demás asistentes permanecieron en la base hasta conocer el resultado del operativo. Finalmente, los especialistas descartaron la presencia de explosivos y el camión fue retirado de la vía.
Por ahora, no se ha confirmado que se tratara de un intento de atentado dirigido específicamente contra el presidente o la cúpula militar. Tras la alerta, se anunció un plan para reforzar la seguridad en Arauca y las vías fronterizas con Venezuela.
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