Autoridades inmovilizan el Spark azul que causó indignación en redes

El vehículo Chevrolet Spark azul que protagonizó varias maniobras peligrosas en Bogotá, incluida la de subir a un puente peatonal, fue inmovilizado por las autoridades en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

La información fue confirmada por el concejal Juan David Quintero, quien indicó que el automóvil, de placas ZIX013, acumula millonarias multas por infracciones de tránsito. Según el cabildante, el propietario deberá responder por más de 8 millones de pesos en comparendos asociados a ese vehículo y por cerca de 36 millones de pesos correspondientes a otros automotores que estarían a su nombre.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, también confirmó el operativo y explicó que el automóvil fue localizado durante la madrugada. Inicialmente el conductor no se encontraba en el lugar, aunque posteriormente hizo presencia, por lo que el caso continúa en desarrollo.

El Spark azul se volvió ampliamente conocido en redes sociales luego de que, el pasado 20 de julio, su conductor realizara una arriesgada maniobra al intentar circular sobre un puente peatonal. Días después, volvió a ser grabado mientras cometía otras infracciones, como transitar en contravía para evadir el pago de un peaje.

Las autoridades señalaron que la inmovilización del vehículo es el resultado de una investigación adelantada tras la difusión de los videos y reiteraron que el conductor deberá responder por las infracciones cometidas.