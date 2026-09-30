Buenaventura ofrece formación gratuita en electricidad y soldadura

La Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, en articulación con el SENA y como parte de su estrategia +Formación +Territorio, abrió la convocatoria para los cursos Básico en Soldadura y Básico en Electricidad.
Las capacitaciones están dirigidas a las comunidades ubicadas en el área de influencia directa del proyecto y tienen como propósito fortalecer competencias técnicas que puedan aportar a nuevas oportunidades laborales y al desarrollo territorial.
Las personas interesadas en el curso de Básico en Soldadura pueden realizar su inscripción a través del siguiente formulario:
🔗 https://forms.gle/NQvjMZZCb97CfvcA6
Para participar en el curso de Básico en Electricidad, deben diligenciar el formulario:
🔗 https://forms.gle/f5tQerzAzx1bxuAc8
Para ampliar la información sobre las convocatorias, los interesados pueden comunicarse al correo yvmunoz@sacyr.com o al teléfono 311 221 3033.
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