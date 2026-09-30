Buenaventura ofrece formación gratuita en electricidad y soldadura

Nuevas oportunidades de formación llegan para los habitantes de Buenaventura interesados en fortalecer sus conocimientos y adquirir herramientas que puedan contribuir a su desarrollo laboral. Se trata de dos cursos presenciales que buscan acercar la capacitación técnica a las comunidades del territorio.

La Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, en articulación con el SENA y como parte de su estrategia +Formación +Territorio, abrió la convocatoria para los cursos Básico en Soldadura y Básico en Electricidad.

Las capacitaciones están dirigidas a las comunidades ubicadas en el área de influencia directa del proyecto y tienen como propósito fortalecer competencias técnicas que puedan aportar a nuevas oportunidades laborales y al desarrollo territorial.

Las personas interesadas en el curso de Básico en Soldadura pueden realizar su inscripción a través del siguiente formulario:

🔗 https://forms.gle/NQvjMZZCb97CfvcA6

Para participar en el curso de Básico en Electricidad, deben diligenciar el formulario:

🔗 https://forms.gle/f5tQerzAzx1bxuAc8

Para ampliar la información sobre las convocatorias, los interesados pueden comunicarse al correo yvmunoz@sacyr.com o al teléfono 311 221 3033.