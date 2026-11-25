La canción llega con un ritmo fiestero que invita a disfrutar de las reuniones entre vecinos, familiares y amigos, donde no pueden faltar el chicharrón, la natilla, los buñuelos y, por supuesto, el guaro. Una propuesta para mantener vivas esas costumbres que hacen parte de la temporada navideña.
Con presentaciones en vivo, bares, fondas y celebraciones regionales en lugares como Tuluá, Cali, Buga, Cartago y Roldanillo, Bray Concha continúa llevando su música a distintos escenarios del departamento.
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