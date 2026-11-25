Bray Concha le pone ritmo a diciembre con ‘Mosaico Los Locos’

Las fiestas de diciembre tienen su propio sonido y Bray Concha quiere poner a bailar a los vallecaucanos con su más reciente lanzamiento: ‘Mosaico Los Locos’, una canción parrandera que invita a celebrar la temporada al ritmo del vallenato.

La canción llega con un ritmo fiestero que invita a disfrutar de las reuniones entre vecinos, familiares y amigos, donde no pueden faltar el chicharrón, la natilla, los buñuelos y, por supuesto, el guaro. Una propuesta para mantener vivas esas costumbres que hacen parte de la temporada navideña.

Con presentaciones en vivo, bares, fondas y celebraciones regionales en lugares como Tuluá, Cali, Buga, Cartago y Roldanillo, Bray Concha continúa llevando su música a distintos escenarios del departamento.