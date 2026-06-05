Abogado de Blessd responde a la Fiscalía y niega su participación en polémico caso

El equipo jurídico del cantante urbano Blessd se pronunció este jueves luego de que se conociera la citación de la Fiscalía General de la Nación a una audiencia de imputación por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado.

El abogado Andrés Arango aseguró que el artista no habría participado en los hechos por los que está siendo investigado y afirmó que “nunca estuvo en la reunión” ocurrida en Medellín en 2022, escenario de la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, representante de un imitador del cantante.

Según explicó el defensor, la notificación de la audiencia, programada para el próximo 9 de junio, tomó por sorpresa al equipo jurídico, ya que consideran que la situación había sido aclarada hace más de dos años. No obstante, confirmó que Blessd comparecerá ante las autoridades y continuará cumpliendo con sus compromisos musicales mientras avanza el proceso.

La investigación se originó tras la denuncia de Sánchez, quien aseguró que fue citado a un estudio de grabación en Medellín y que, durante el encuentro, habría sido intimidado para firmar un documento en el que se comprometía a no utilizar comercialmente la imagen del artista ni promover presentaciones de un imitador suyo.

Por estos hechos también fueron citadas otras tres personas presuntamente relacionadas con el caso. Durante la diligencia judicial, la Fiscalía expondrá los elementos de prueba recopilados y solicitará una medida de aseguramiento, petición que deberá ser evaluada por un juez de control de garantías.

Mientras tanto, la defensa de Blessd insiste en que el cantante no tuvo participación directa en la reunión denunciada y espera demostrar su versión durante el proceso judicial que comenzará formalmente en los próximos días.