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Roldanillo será escenario de una carrera que busca impulsar su recuperación

Roldanillo se prepara para recibir a más de mil deportistas y visitantes en un evento que busca impulsar el deporte y apoyar la recuperación económica del municipio, afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Este sábado 14 y domingo 15 de noviembre se realizará la Clásica El Valle Renace 2026, una competencia que recorrerá sectores urbanos y rurales y reunirá a niños, jóvenes, aficionados y ciclistas de las categorías élite y máster, en las ramas masculina y femenina.

La programación incluirá las categorías Infantil, Principiantes, Prejuvenil, Juvenil, Libre, Máster A y B, y Máster C y D. Además, durante las dos jornadas se llevará a cabo la feria de emprendimiento y gastronomía ‘Roldanillo Emprende y Cree’, con la participación de negocios locales.

La iniciativa es organizada por la Liga de Ciclismo del Valle y Asocaña, con el apoyo de la Gobernación del Valle e Indervalle. Según explicó Jarlinson Pantano, presidente de la Liga, los deportistas y participantes también tendrán la oportunidad de comprar productos a los emprendedores afectados por el sismo.

La gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que el evento busca contribuir a la reactivación del turismo, el comercio y los emprendimientos, mientras Roldanillo avanza en su proceso de reconstrucción.

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