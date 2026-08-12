Bugueño y su hija fueron hallados sin vida tras el terremoto en Cali

Padre e hija se encontraban en el edificio Mirasol, cerca de la clínica Imbanaco, cuando se produjo el fuerte movimiento sísmico. Desde entonces, sus familiares y allegados habían emprendido una intensa búsqueda y difundido sus fotografías a través de redes sociales con la esperanza de encontrarlos con vida.
Este miércoles se confirmó la lamentable noticia: ambos fueron encontrados sin vida durante las labores de búsqueda entre los escombros.
La muerte de Ricardo López Arango causa especial consternación en Buga, su tierra natal, donde la familia López Arango es ampliamente conocida.
Ricardo era además hermano del abogado y dirigente político Gonzalo López Arango, reconocido en Tuluá por su trayectoria pública y por haber estado durante muchos años vinculado al liderazgo y organización de la Feria de Tuluá.
La muerte de padre e hija se suma al doloroso balance humano que ha dejado el terremoto, mientras los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda en las estructuras afectadas de Cali.
Deja una respuesta