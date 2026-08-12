Bugueño y su hija fueron hallados sin vida tras el terremoto en Cali

BUGA. Un doloroso desenlace tuvo la búsqueda del bugueño Ricardo López Arango, de 76 años, y su hija Catherine López Saldarriaga, de 44, quienes fueron hallados sin vida en la mañana de este miércoles, luego de permanecer desaparecidos tras el terremoto que sacudió a Cali y otras poblaciones del país.