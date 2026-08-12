El 100% de las casas en El Cairo tienen fisuras por el terremoto

El municipio de El Cairo, Valle del Cauca, continúa evaluando las afectaciones provocadas por el terremoto. De acuerdo con el reporte oficial conocido hasta el momento, el 10 % de las edificaciones colapsó totalmente, mientras que el 90 % de las viviendas presenta daños en sus techos y el 100 % registra fisuras.