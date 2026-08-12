El 100% de las casas en El Cairo tienen fisuras por el terremoto

La emergencia también deja dos personas fallecidas y cinco heridas, cuatro de ellas de gravedad, quienes tuvieron que ser remitidas a centros asistenciales de Tuluá y Cartago.
A esto se suman afectaciones en los servicios públicos. Varios sectores permanecen sin energía eléctrica y también se reportan fallas en el servicio de internet, dificultando las comunicaciones en medio de la emergencia.
Los organismos de socorro y las autoridades continúan con la evaluación de daños y la atención a las familias afectadas. El Cairo es uno de los municipios del norte del Valle que presenta mayores afectaciones por el sismo.
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