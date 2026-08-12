Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

El 100% de las casas en El Cairo tienen fisuras por el terremoto

El municipio de El Cairo, Valle del Cauca, continúa evaluando las afectaciones provocadas por el terremoto. De acuerdo con el reporte oficial conocido hasta el momento, el 10 % de las edificaciones colapsó totalmente, mientras que el 90 % de las viviendas presenta daños en sus techos y el 100 % registra fisuras.

La emergencia también deja dos personas fallecidas y cinco heridas, cuatro de ellas de gravedad, quienes tuvieron que ser remitidas a centros asistenciales de Tuluá y Cartago.

A esto se suman afectaciones en los servicios públicos. Varios sectores permanecen sin energía eléctrica y también se reportan fallas en el servicio de internet, dificultando las comunicaciones en medio de la emergencia.

Los organismos de socorro y las autoridades continúan con la evaluación de daños y la atención a las familias afectadas. El Cairo es uno de los municipios del norte del Valle que presenta mayores afectaciones por el sismo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.