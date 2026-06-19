Accidente en la vía La Paila–La Tebaida terminó con la vida de un motociclista

La víctima fue identificada como Jhon Jairo Vanegas Marín, quien se movilizaba en una motocicleta Bajaj Dominar 400 de placa VGF-97F cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del vehículo a la altura del kilómetro 21+700, cerca del puente El Indio.
Según la información preliminar, el motociclista cayó violentamente sobre la vía y sufrió graves lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos.
Vanegas Marín era natural de Caicedonia, norte del Valle del Cauca, y residía en el barrio Guaduales de la Villa, en Armenia.
Las autoridades de tránsito realizaron la inspección judicial y adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon este lamentable siniestro vial.
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