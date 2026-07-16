Ya son 4.930 los muertos por los terremotos en Venezuela

De acuerdo con el reporte oficial, desde la emergencia también se han contabilizado 1.308 réplicas, lo que ha dificultado las labores de búsqueda, rescate y atención a las comunidades afectadas.
Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron el norte del país con pocos minutos de diferencia, un fenómeno conocido como doblete sísmico, que ocurre cuando dos terremotos de gran intensidad impactan la misma zona en un corto período de tiempo.
Las regiones más afectadas fueron La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo. Sin embargo, La Guaira continúa siendo la zona más golpeada, especialmente en sectores como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto, donde persisten las labores de remoción de escombros y asistencia humanitaria.
Las autoridades mantienen las operaciones de atención a los damnificados mientras continúan evaluando los daños ocasionados por una de las peores tragedias naturales registradas en el país en los últimos años.
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