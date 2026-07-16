¡Amneliz llega para romper la rumba! «Na de Na» promete convertirse en el nuevo himno del empoderamiento femenino

La cantante dominicana apuesta por el urbano tropical con una explosiva canción que invita a bailar, disfrutar y decir "no" cuando sea necesario.

La escena de la música latina recibe una nueva descarga de ritmo y actitud con «Na de Na», el más reciente lanzamiento de la cantante dominicana Amneliz, una propuesta que mezcla el vibrante sonido urbano tropical con un mensaje claro de libertad, seguridad y empoderamiento femenino.

Después del éxito alcanzado con «El Desquite», la artista regresa a sus raíces musicales con una canción que promete adueñarse de las discotecas, las emisoras y las plataformas digitales gracias a su pegajoso ritmo y a una letra que celebra a las mujeres que viven bajo sus propias reglas.

En «Na de Na», Amneliz interpreta a una mujer auténtica, independiente y amante de la fiesta, que disfruta la vida sin permitir que nadie decida por ella. Con una frase sencilla, pero contundente, la canción deja claro que el respeto comienza cuando una mujer expresa su decisión: si dice no, es «Na de Na».

«Mi música no tiene límites. Con El Desquite exploré el despecho, pero el urbano tropical representa mis raíces y mi esencia. Estoy convencida de que con Na de Na vamos a romper las discotecas», asegura la cantante, convencida del impacto que tendrá este nuevo sencillo.

La producción destaca por una mezcla de sonidos frescos, una interpretación llena de energía y un coro que invita a cantar desde la primera escucha. Todo está pensado para convertir el tema en uno de los favoritos de quienes buscan buena música para bailar sin parar.

El lanzamiento viene acompañado por un videoclip oficial grabado en una discoteca, donde las luces, el baile y la diversión enmarcan una historia cargada de actitud y confianza. Amneliz domina cada escena con una presencia arrolladora, transmitiendo el mensaje de una mujer libre, segura de sí misma y decidida a disfrutar la noche sin renunciar a su autonomía.

Con este estreno, la artista reafirma su crecimiento dentro de la música latina y continúa consolidando una propuesta moderna que combina el sabor del Caribe con las tendencias actuales del género urbano.

Todo indica que «Na de Na» tiene los ingredientes para convertirse en uno de los temas más sonados de la temporada, llevando el nombre de Amneliz a nuevos escenarios y fortaleciendo su proyección en Colombia y el mercado internacional.