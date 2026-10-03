Vehículo cayó a un abismo tras deslizamiento y cuatro personas perdieron la vida

Un grave accidente de tránsito se registró en medio del Plan Éxodo por la semana de receso escolar en el Suroeste antioqueño. Un vehículo con capacidad para nueve personas cayó a un abismo en la vía que comunica a Salgar con Andes, luego de un deslizamiento de tierra.

De acuerdo con la información preliminar, cuatro personas fallecieron y tres resultaron heridas, una de ellas en estado crítico. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que se activó un helicóptero medicalizado para realizar la extracción de la persona con mayor gravedad y trasladarla a un centro asistencial.

Ante la emergencia, también fue activado el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, mientras se coordinan labores con maquinaria amarilla para atender la situación en la vía.

Las autoridades mantienen especial atención sobre el sitio del accidente, debido a que el movimiento en masa que habría provocado el siniestro continuaría activo. Por esta razón, se trabaja en la estabilización del terreno para evitar nuevos riesgos durante las labores de atención.

“Acompañamos a las familias de quienes perdieron la vida y estamos atentos a la evolución de los heridos”, señaló Rendón.

Este no sería el único hecho con víctimas mortales registrado durante el Plan Éxodo. Más temprano, en la autopista Medellín-Bogotá, un transeúnte falleció tras ser arrollado por un vehículo que habría perdido el control al tomar una curva.