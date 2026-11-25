Indira Lambis contó en Blu Radio que su esposo salió de casa en la mañana del martes 24 de noviembre para comprar buñuelos en el supermercado. A las 8:12 a. m. recibió un mensaje en el que le informaba que ingresaría al establecimiento y que luego pasaría a recogerla para llevarla al trabajo.
Desde ese momento perdió toda comunicación con él.
Durante la entrevista, la descripción física entregada por la mujer llevó al periodista Néstor Morales a plantear una posible coincidencia con el hombre abatido durante el operativo de rescate.
Posteriormente, se conoció que el fallecido era precisamente Muñetón Zapata, quien, según la versión conocida, habría liderado la toma de rehenes.
La emergencia se prolongó durante más de 16 horas y terminó con la liberación de los rehenes, cuatro capturados y un hombre abatido.
Hasta el momento, con la información disponible, no se ha confirmado oficialmente el papel que habría desempeñado Muñetón en el secuestro.
Deja una respuesta