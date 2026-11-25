Su esposa dijo que salió a comprar buñuelos y habría sido el líder de la toma de rehenes

Un inesperado giro dio la historia de Haider Muñetón Zapata, de 51 años, el hombre que su esposa buscaba desesperadamente tras la toma de rehenes en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, y quien habría sido el líder del grupo de secuestradores.