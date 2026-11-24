Imágenes muestran los daños en la Gobernación del Meta tras atentado

Fachadas destruidas, daños visibles en la sede departamental y afectaciones en edificaciones cercanas quedaron registrados en los videos que comenzaron a circular tras el ataque con explosivos contra la Gobernación del Meta, ocurrido la noche de este lunes 23 de noviembre en Villavicencio.

Las imágenes muestran la magnitud de los daños que dejó la detonación en el centro de la capital del Meta. De manera extraoficial, se habla de 15 personas heridas, quienes habrían sido trasladadas a diferentes centros asistenciales. Sin embargo, se espera la confirmación oficial de este balance.

Tras conocerse el atentado, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta de X y manifestó estar a la espera de los reportes oficiales. «Dios quiera que no haya víctimas mortales», escribió.

El mandatario también atribuyó el ataque al narcoterrorismo y aseguró que su Gobierno no contempla diálogos con estos grupos armados. «En este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo», afirmó.

Además, advirtió que los responsables serán perseguidos con toda la capacidad de la Fuerza Pública y que el Estado responderá ante los ataques contra la población colombiana.

Por ahora, las autoridades no han confirmado quién estaría detrás del atentado ni han entregado un balance definitivo de las personas afectadas y los daños materiales.