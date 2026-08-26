El emotivo homenaje a los Topos Azteca tras el terremoto

Un colorido mural en Bello se convirtió en un homenaje a la solidaridad que surgió tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La obra reconoce la labor de los Topos Azteca y de cientos de rescatistas, voluntarios y comunidades que participaron en la atención de la emergencia.

La pieza fue realizada por Wesoner, artista colombiano, y Tomer Linaje, artista mexicano, y está ubicada en la Institución Educativa Concejo de Bello, en el norte del Valle de Aburrá.

En el mural aparece Héctor Méndez, conocido como el ‘Topo Mayor’, acompañado por una imponente ave y rodeado de elementos que evocan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

Los artistas explicaron que la obra busca representar la hermandad, solidaridad y fuerza de los pueblos de México y Colombia, además de reconocer a quienes ayudaron en ciudades y municipios afectados por el terremoto.

El mensaje que acompaña la obra resume su propósito: “México y Colombia, unidos por la vida”, como símbolo de que frente a una tragedia la solidaridad puede superar fronteras.