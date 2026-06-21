Iván Cepeda se quedó con la victoria en Tuluá

Con el 100 % de las mesas escrutadas y de acuerdo con el boletín 13 de la Registraduría Nacional, el candidato Iván Cepeda Castro se impuso en Tuluá durante la segunda vuelta presidencial.

Cepeda obtuvo 53.789 votos, equivalentes al 51,36 % de la votación, mientras que Abelardo de la Espriella alcanzó 49.177 sufragios, correspondientes al 46,96 %.

La diferencia entre ambos candidatos fue de 4.612 votos, en una contienda que se mantuvo reñida y que dejó al aspirante del Pacto Histórico con la mayoría de los apoyos en uno de los municipios más importantes del centro del Valle del Cauca.

Los resultados hacen parte del consolidado oficial entregado por la Registraduría Nacional, con el total de las mesas informadas en el municipio.