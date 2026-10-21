Valle del Cauca estrena ruta aérea directa a Estados Unidos

El Valle del Cauca suma una nueva conexión internacional que busca impulsar el turismo y abrir oportunidades para la economía regional. La aerolínea JetBlue puso en marcha una ruta directa entre Cali y Fort Lauderdale, Florida, con operación diaria y capacidad para 162 pasajeros por vuelo.

La secretaria de Turismo del Valle, Miyerlandi Torres, destacó que esta conexión responde a la importancia del mercado estadounidense: según cifras de la dependencia, el 33 % de los visitantes que llegaron al departamento durante 2025 provenían de Estados Unidos.

La ruta busca facilitar el desplazamiento de viajeros en ambos sentidos y favorecer sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos. Además, se integra a las estrategias de promoción internacional y recuperación económica del departamento tras el sismo.

Las autoridades esperan que esta conexión contribuya a atraer más visitantes y a ampliar la proyección del Valle del Cauca en el mercado internacional.