‘Bendito Menor’ y su novia habrían sido abatidos en operativo en La Guajira

Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’ o ‘Nain’, habría muerto durante un operativo de la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira. El señalado líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) habría sido ubicado en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto de la ciudad.