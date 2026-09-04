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‘Bendito Menor’ y su novia habrían sido abatidos en operativo en La Guajira

Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’ o ‘Nain’, habría muerto durante un operativo de la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira. El señalado líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) habría sido ubicado en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto de la ciudad.

En el mismo procedimiento también habría muerto su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebesita’. De manera preliminar, se reporta además la muerte de dos hombres que serían escoltas de Pérez Toncel.

El operativo se habría registrado pocas horas después de que el presidente Abelardo De La Espriella publicara un contundente mensaje en sus redes sociales sobre la lucha contra las estructuras criminales.

Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos y en la recolección de información para establecer con precisión lo ocurrido durante el procedimiento.

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