‘Bendito Menor’ y su novia habrían sido abatidos en operativo en La Guajira

En el mismo procedimiento también habría muerto su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebesita’. De manera preliminar, se reporta además la muerte de dos hombres que serían escoltas de Pérez Toncel.
El operativo se habría registrado pocas horas después de que el presidente Abelardo De La Espriella publicara un contundente mensaje en sus redes sociales sobre la lucha contra las estructuras criminales.
Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos y en la recolección de información para establecer con precisión lo ocurrido durante el procedimiento.
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