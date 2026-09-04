Adulta mayor murió atropellada en La Paila

Una mujer de 85 años, identificada como María Novelva González, perdió la vida en la tarde de este jueves tras ser atropellada por un motociclista en la variante del corregimiento de La Paila, Zarzal, Valle del Cauca.

De acuerdo con información preliminar, la adulta mayor se movilizaba por este sector cuando fue impactada por la motocicleta. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del vehículo habría resultado ileso.

La noticia generó consternación entre los habitantes de La Paila, donde María Novelva era una mujer muy querida y reconocida por su amor hacia los animales. En su vivienda tenía bajo su cuidado a varios perros.

Tras su fallecimiento, la comunidad también expresó preocupación por el futuro de sus mascotas, por lo que se hizo un llamado a familiares y habitantes del corregimiento para buscar alternativas que permitan garantizar el bienestar de los animales, ya sea mediante adopciones responsables o el apoyo que determine la familia.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.