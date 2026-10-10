Alerta en zona rural de Tuluá por enfrentamientos entre estructuras armadas

La información conocida señala que las confrontaciones involucrarían a estructuras armadas identificadas como el grupo de Adán Izquierdo y el Frente 57, presuntamente liderado por Yair Benítez.
De acuerdo con los reportes, hombres armados habrían ingresado a algunas viviendas y utilizado estos lugares durante los enfrentamientos, lo que habría obligado a varias familias a abandonar sus hogares para resguardarse del fuego cruzado.
La situación genera preocupación por la seguridad de la población civil, incluidos niños y adultos mayores. Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial que permita confirmar lo ocurrido y conocer las medidas adoptadas para proteger a los habitantes.
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