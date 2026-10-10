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Alerta en zona rural de Tuluá por enfrentamientos entre estructuras armadas

Habitantes del corregimiento de Monteloro, en zona rural de Tuluá, viven momentos de incertidumbre por los enfrentamientos armados que, según reportes preliminares, se estarían registrando desde las 7:00 a. m. de este sábado.

La información conocida señala que las confrontaciones involucrarían a estructuras armadas identificadas como el grupo de Adán Izquierdo y el Frente 57, presuntamente liderado por Yair Benítez.

De acuerdo con los reportes, hombres armados habrían ingresado a algunas viviendas y utilizado estos lugares durante los enfrentamientos, lo que habría obligado a varias familias a abandonar sus hogares para resguardarse del fuego cruzado.

La situación genera preocupación por la seguridad de la población civil, incluidos niños y adultos mayores. Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial que permita confirmar lo ocurrido y conocer las medidas adoptadas para proteger a los habitantes.

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