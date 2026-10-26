Presunta extorsión estaría detrás de masacre que dejó seis muertos en el Huila

Seis personas fueron asesinadas en la vereda La Palma, zona rural del municipio de Suaza, Huila, en un hecho violento que es materia de investigación y que estaría relacionado con presuntas exigencias extorsivas.

De acuerdo con las primeras versiones, cinco de las víctimas tendrían relación con posibles intimidaciones y cobros ilegales. La sexta sería un habitante de la comunidad que habría muerto en medio de un cruce de disparos. Las autoridades buscan establecer cómo se desarrollaron los hechos y las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Uno de los elementos que hace parte de la investigación es la incineración de una camioneta en la que se movilizaban cinco de las personas fallecidas. Por ahora, se adelantan las labores para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades.