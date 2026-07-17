Alerta tras potente terremoto de 7,4 frente a las costas de Guatemala

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó en el océano Pacífico, frente a las costas de Guatemala y México.
Tras el movimiento telúrico, organismos de emergencia iniciaron labores de monitoreo para establecer posibles afectaciones y verificar si se registran daños materiales o personas lesionadas.
Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre las consecuencias del terremoto. La información continúa en desarrollo.
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