Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Alerta tras potente terremoto de 7,4 frente a las costas de Guatemala

Un terremoto de magnitud 7,4 se registró este viernes frente a las costas de Guatemala, provocando fuertes movimientos en la capital del país y siendo percibido también en El Salvador y el sur de México, según reportes preliminares de las autoridades.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó en el océano Pacífico, frente a las costas de Guatemala y México.

Tras el movimiento telúrico, organismos de emergencia iniciaron labores de monitoreo para establecer posibles afectaciones y verificar si se registran daños materiales o personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre las consecuencias del terremoto. La información continúa en desarrollo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.