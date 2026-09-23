Bailarines de Tuluá brillaron en All Dance y ganaron cupo internacional

Con cuatro reconocimientos y cupo para competir internacionalmente en 2027, la academia Ensamble de Tuluá se destacó en la tercera edición de All Dance Colombia en Bogotá, realizada del 10 al 13 de septiembre en la Universidad ECCI, sede Crisanto Luque.

El talento de sus bailarines fue reconocido en las siguientes categorías: Gabriela Leguizamón Delgado: tercer puesto como solista en Commercial Dance, categoría niños. Igualmente, Gabriela Leguizamón Delgado y Aaron Prados Ríos: tercer puesto en dúo de Commercial Dance, categoría jóvenes. Y, finalmente, Aaron Prados Ríos: tercer puesto como solista en Commercial Dance, categoría jóvenes, e Isabela Cruz Rincón: segundo puesto en Urban Show, categoría juvenil.

Estos resultados les otorgaron cupo para participar en All Dance International 2027, con la posibilidad de escoger entre competencias en Brasil, Panamá, Punta Cana u Orlando.

Un logro que llena de orgullo a sus familias y a la academia Ensamble, y sigue abriendo las puertas para llevar el talento tulueño a escenarios internacionales.