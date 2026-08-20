80 toneladas de ayudas llegan desde China para damnificados del Valle

Más de 80 toneladas de ayudas humanitarias provenientes de China llegaron al Valle del Cauca para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La ayuda arribó al Centro de Acopio de la Antigua Licorera del Valle, en Cali, después de recorrer cerca de 17.000 kilómetros y más de 21 horas de vuelo. En total, fueron ocho contenedores con elementos destinados a la atención de los damnificados.

Entre las ayudas se encuentran 7.000 cobijas, 1.900 carpas, 15 purificadores eléctricos de agua, 200 luminarias solares y 20 generadores diésel, además de otros elementos.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, agradeció al Gobierno de China y señaló que estos recursos llegan en una etapa en la que el departamento avanza de la atención inicial hacia la recuperación y reconstrucción.

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, aseguró que su país también está dispuesto a apoyar la reconstrucción del Valle con capacidad económica, tecnológica y transferencia de conocimientos para la recuperación de viviendas, escuelas y hospitales.

La cooperación internacional se suma a las diferentes ayudas que continúan llegando al departamento para atender a las comunidades afectadas por el sismo.