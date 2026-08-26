30 días clave para definir el futuro de la reforma pensional

La Corte Constitucional mantuvo en pie la reforma pensional, pero ordenó devolver nueve artículos a la Cámara de Representantes para corregir los vicios de trámite identificados durante su aprobación.

La Cámara tendrá 30 días, contados desde la notificación de la sentencia, para realizar las correcciones y posteriormente enviar un informe a la Corte. El alto tribunal tendrá la última palabra sobre si los cambios cumplen con la Constitución.

Según Asofondos, la decisión mantiene la estructura central de la reforma aprobada en 2024, incluidos los cuatro pilares del nuevo sistema pensional y el esquema que contempla la participación de Colpensiones y las AFP.

Uno de los puntos avalados fue el artículo 76, relacionado con la denominada ‘ventana de oportunidad’ para el traslado de régimen de cerca de 150.000 afiliados.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, señaló que los próximos 30 días serán determinantes para definir el futuro de las disposiciones que deben ser subsanadas.

Si la Corte aprueba posteriormente los artículos corregidos y no existe una decisión de fondo que cambie el panorama, la reforma pensional entraría en vigencia el 1.º de abril de 2027.

Sin embargo, todavía están pendientes otras demandas que cuestionan aspectos de fondo de la Ley 2381 de 2024, por lo que la Corte deberá pronunciarse posteriormente sobre esos asuntos.