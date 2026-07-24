Hallan sin vida a joven reportado como desaparecido en Buga

Como Juan José Moncada Matapi, de 19 años, fue identificado el joven cuyo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un cañaduzal ubicado entre los barrios Valle Real y San Juanito, al occidente de Buga.

De acuerdo con la información conocida, el joven había sido reportado como desaparecido desde el pasado 18 de julio de 2026. Además, registraba varios antecedentes judiciales.

Las autoridades señalaron que, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, no fue posible establecer inicialmente si presentaba signos de violencia, por lo que será Medicina Legal la entidad encargada de determinar las causas de la muerte mediante los respectivos análisis forenses.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que adelantan la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.