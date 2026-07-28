Aumentan esfuerzos en Cali para esclarecer crimen de María Camila Potosí

Por orden del alcalde Alejandro Eder, fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Estación de Policía Meléndez, desde donde se coordinan las labores de investigación y búsqueda de información que permita identificar a los responsables.
Los operativos se concentran en los alrededores del río Meléndez y sectores de la comuna 18, con apoyo de la Policía, Ejército, organismos de socorro y entidades distritales. Además, se adelantan jornadas de búsqueda y entrega de volantes para incentivar la colaboración ciudadana.
Las autoridades recordaron que continúa vigente una recompensa de hasta $200 millones para quien entregue información que permita avanzar en la investigación. Los datos pueden ser suministrados bajo reserva a través de las líneas habilitadas por la Policía Nacional.
María Camila Potosí, de 21 años, fue encontrada sin vida a un costado del río Meléndez, en la vía hacia La Buitrera. Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados continúan a la espera de respuestas sobre el crimen.
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