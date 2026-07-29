Abelardo De La Espriella designa nueva directora del ICBF

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la designación de María Carolina Restrepo como nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una de las entidades encargadas de la protección de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

De acuerdo con el anuncio, Restrepo cuenta con más de 30 años de experiencia en áreas jurídicas, financieras y corporativas. El mandatario electo destacó su trayectoria profesional, disciplina y capacidad técnica como algunas de las razones para asumir la dirección del instituto.

La nueva directora tendrá entre sus principales retos liderar una transformación del ICBF, con énfasis en la transparencia de la contratación, controles contra la corrupción y fortalecimiento de los programas dirigidos a la infancia.

El Gobierno entrante también plantea fortalecer el trabajo de las madres comunitarias, agilizar los procesos de adopción y mejorar los mecanismos de protección integral para los menores de edad.

El nombramiento se suma a las designaciones que viene realizando De La Espriella de cara al inicio de su gobierno, previsto para el próximo 7 de agosto.

El mandatario electo aseguró que la protección de la infancia será una de las prioridades de su administración y planteó como objetivo recuperar la confianza y fortalecer el funcionamiento del ICBF.