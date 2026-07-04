¡A octavos! Colombia derrotó a Ghana y mantiene vivo el sueño mundialista

La Selección Colombia dio un paso más en su camino mundialista al derrotar 1-0 a Ghana y asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a Suiza el próximo martes.

En un estadio de Kansas City completamente teñido de amarillo, azul y rojo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo dominó el compromiso desde los primeros minutos y encontró rápidamente la recompensa. Al minuto 14, Jhon Arias culminó una gran jugada colectiva para marcar el único gol del partido y desatar la celebración de la afición colombiana.

Con James Rodríguez manejando los tiempos del encuentro, Jefferson Lerma imponiendo equilibrio en el medio campo y Luis Díaz generando constante peligro por las bandas, la Tricolor controló gran parte del juego, aunque el intenso calor obligó al equipo a bajar el ritmo por momentos.

Para la segunda mitad, Lorenzo ajustó algunas piezas y Colombia mantuvo el control del balón, evitando que Ghana encontrara espacios para reaccionar. El ingreso de Juan Fernando Quintero le dio mayor claridad al ataque en el tramo final, mientras la defensa respondió con solidez para conservar la ventaja.

Luis Díaz estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero nuevamente el fuera de lugar le impidió celebrar. Aun así, el conjunto colombiano administró el resultado con inteligencia y cerró el compromiso sin mayores sobresaltos.

Con esta victoria, Colombia mantiene vivo el sueño mundialista y ahora se prepara para enfrentar a Suiza en los octavos de final, un duelo que se disputará el próximo 7 de julio a las 3:00 de la tarde (hora colombiana).