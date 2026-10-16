Cero y van dos. Vuelven a suspender la elección del alcalde de Cartago

La elección de Juan David Piedrahíta López como alcalde de Cartago para el periodo restante 2026-2027 quedó suspendida provisionalmente por decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mientras avanza el proceso judicial.

La medida recae sobre el acto que oficializó su elección el pasado 20 de septiembre. Según la información conocida, Piedrahíta tendría cinco días hábiles para apelar la decisión y la Gobernación del Valle deberá actuar conforme a lo ordenado por el Tribunal.

Es importante precisar que la suspensión es provisional y no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de la elección. Mientras avanza el proceso judicial, deberán conocerse las actuaciones que adopten el mandatario y la Gobernación frente a la medida.

El caso continúa en desarrollo y se espera mayor claridad sobre sus efectos en la administración municipal de Cartago.