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Ataque con arma de fuego cobró la vida de un hombre en Buga

Un nuevo hecho de violencia se registró en Guadalajara de Buga durante la noche de este jueves 15 de octubre. La víctima, un hombre de 62 años conocido como “El Mocho”, fue atacada con arma de fuego en el barrio San Antonio.

El caso ocurrió hacia las 9:30 p. m., en la carrera 11 con calle 9, cuando Luis Humberto Patiño Hoyos se encontraba en la vía pública. Según información preliminar, un hombre que se movilizaba en una motocicleta Yamaha Crypton negra habría disparado contra él y escapado del lugar.

Patiño Hoyos recibió un impacto de bala en la región occipital derecha y falleció en el sitio. De acuerdo con la información conocida, llevaba aproximadamente cuatro meses viviendo en una casa de inquilinato del sector y se dedicaba a vender dulces y cigarrillos en una caseta de la galería de la ciudad.

Unidades de Policía Judicial realizaron los actos urgentes y adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar al responsable. Entre las acciones previstas está la revisión de cámaras de seguridad de la zona.

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