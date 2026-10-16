Cinco policías resultaron heridos tras ataque con granada en Cali

Un ataque con explosivos contra uniformados generó momentos de tensión en Cali y dejó a cinco policías heridos. Tras lo ocurrido, las autoridades reportaron la captura de un presunto responsable y avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso.

El hecho se registró hacia las 8:10 p. m. en la intersección de la carrera 50 con calle 54, en el barrio Ciudad Córdoba, cuando los policías realizaban labores de verificación de antecedentes.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, un hombre que se encontraba en un puente de la zona habría lanzado una granada de fragmentación contra los uniformados, quienes resultaron lesionados por esquirlas.

La Policía Metropolitana de Cali condenó el atentado y destacó la captura de un sospechoso en flagrancia. Se espera que las autoridades entreguen más detalles sobre el estado de salud de los uniformados y el proceso judicial contra el detenido.